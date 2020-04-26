شكرا لقرائتكم مغامرات الحكام فى رمضان.. سمير عثمان يتحدث عن الجوالات الأفريقية وعشق ورق العنب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدولي المصري، سمير عثمان، الحكم السابق، كواليس مغامراته الرمضانية في المباريات التي تولى قيادتها خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد عثمان في تصريحات خاصة، أن وباء كورونا أثر على الكثير من العادات التي كان يحرص الدولي المصري على اتباعها خلال الشهر الفصيل، وجاءت رد سمير عثمان على تساؤلات الخليج 365 كالتالي:



ما هي أصعب مباراة خضتها في رمضان؟

من أصعب المباريات التي خضتها في رمضان كانت في كأس العالم العسكري لمنتخب البرازيل وقطر لأن المباراة كانت في التاسعة صباحاً في الهند وكان صعب جداً أن أبدأ يوم صيام بمباراة.



وماذا عن أفريقيا؟

ومن أصعب المباريات أيضاً التي خضتها في أفريقيا كانت مباراة النجم والترجي، رغم أنها كانت بعد الإفطار إلا أنها كانت قوية جداً، وكذلك مباراة أوغندا وأنجولا، وفي هذا اللقاء انتهى الشوط الأول مع آذان المغرب وتناولت موز ومياة قبل استئناف الشوط الثاني، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة كان الأمر صعب للغاية.

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ما هي ذكرياتك مع المباريات المحلية في رمضان؟

ومحلياً أتذكر مباراة الزمالك والاسماعيلي والأهلي والمصري، والأهلي والاتحاد ولكن الأجواء كانت رائعة خاصة أنها كانت عبارة عن أمسيات رمضانية رائعة واحتفالية من جانب الجماهير، أتمنى أن نعود لهذه الأجواء من جديد، كانت تنسينا صعوبة اللقاء.



هل أثر كورونا على عاداتك الرمضانية؟

كورونا بالتأكيد أثرت على الكثير من العادات في رمضان ولعل أبرزها صلاة التراويح، كانت من أهم العادات المميزة للشهر الفضيل، وإفطار اللمة مع الأصدقاء لم نعد قادرين على تكرار تلك العادات.



من هو أكثر لاعب مشاكس واجهته في الملعب؟

من أكثر اللاعبين المشاكسين في الملعب ومن أكثر اللاعبين الذين كنت أحبهم أحمد عيد عبد الملك، رغم أن علاقتي به جيدة جداً ولكن كان في كل مباراة أقودها يجب أن يحصل على إنذار أو طرد، أعتقد أنه حقق رقم قياسي في الحصول على الانذارات، وفي إحدى المباريات لم يحصل على أي بطاقة، ولكن بمجرد نهاية المباراة حدثت أزمة وإضطررت لإشهار الكارت الأحمر له، " قولت له ما صدقنا الماتش خلص".



ما هي أكلتك المفضلة في رمضان؟

ورق العنب هو أكثر الأكلات التي أحبها في شهر رمضان.