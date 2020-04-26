اتحاد الكرة يكشف لمصراوي.. لماذا تطلب بعض الأندية إلغاء الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أسباب بعض الأندية التي تتواصل مع مسؤولي الاتحاد في الوقت الحالي من أجل طلب إلغاء الدوري المصري هذا الموسم.

وكانت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة قد أعلنت في وقت سابق عن تمديد توقف فترة النشاط لمنتصف مايو تنفيذاً لقرارات الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتطالب بعض الأندية بإلغاء دوري الموسم الحالي، وعدم استكماله في الفترة المقبلة.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريحاته لـ"الخليج 365" "تلقينا اتصالات من بعض الأندية والتي طالبتنا بإلغاء الموسم وعدم استكماله حتى لو انتهت الأزمة خلال الفترة القريبة المقبلة".

وتابع "بعض الأندية تستهدف إلغاء المسابقة حتى لو تم تخفيف الاجراءات الاحترازية والعودة تدريجياً للحياة كما كانت قبل أزمة كورونا وذلك من أجل أن يكون هناك متسع من الوقت للاستعداد للموسم الجديد".

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وأضاف "بعض الأندية ترى أنه في حال تم استكمال الموسم، سيكون هناك صعوبة في الاستعداد بشكل كافي للموسم الجديد فيما يخص القوائم والتعاقدات وعملية بيع اللاعبين".

واستمر "وجهة النظر أن يتم انهاء الموسم حاليا، وينطلق الموسم الجديد في أغسطس كما هو معتاد وبالتالي فرصة أكبر للاستعداد دون أي ضغوط".

وشدد "هناك سبب أخر متعلق بمعاناة الأندية مادياً وبالتالي عدم استكمال الموسم يعني أنهم لن يقوموا بسداد باقي المستحقات المتعلقة بنسب المشاركة للاعبين وبالتالي توفير ملايين الجنيهات".

واختتم "بعض الأندية سددت 50% من مستحقات اللاعبين، وبالتالي هناك ما يتعلق بنسب المشاركة حال الغاء الدوري لن يتم سداد تلك النسب للاعبين وبالتالي توفير تلك الأموال".

يذكر أن مسؤولي اللجنة الخماسية قد أعلنوا في أكثر من مناسبة عن وجود سيناريوهات تخص استئناف المسابقة حال استقرت الأوضاع في مصر.