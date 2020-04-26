تقارير تركية: جائحة كورونا تجبر أرسنال على التفاوض مع بشكتاش بشأن النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
كشفت تقارير صحفية تركية، أن نادي أرسنال وافق على الدخول في مفاوضات مجددًا مع بشكتاش بشأن مصير محمد النني، بعدما أبدى رفضه في وقت سابق للحديث بشأن إمكانية بقاء اللاعب في تركيا بشروط مختلفة عن التي تم الاتفاق عليها في السابق.
وقال موقع "فوتو ماك" التركي أن أرسنال أبلغ بشكتاش بموافقته على التفاوض من جديد معهم بشأن إمكانية استمرار اللاعب في الدوري التركي، وذلك في ظل الأزمة التي تعيشها اقتصاديات كرة القدم في العالم وصعوبة إيجاد عرض أخر للاعب.
وأوضح المصدر ذاته أن أرسنال كان قد رفض في وقت سابق فكرة التفاوض مع بشتكاش على بقاء النني بشروط مختلفة عن مبلغ الـ18 مليون يورو المتفق عليه في وقت سابق بين الطرفين للشراء النهائي قبل 30 يونيو المقبل.
وسيقوم مسئولو أرسنال وبشكتاش بعقد جلسة تفاوضية حول إمكانية تجديد إعارة محمد النني للموسم المقبل 2020-2021 دون دفع مقابل مادي كما هو الحال خلال الموسم الحالي، وذلك مقابل التكفل براتب اللاعب بالكامل.
وانتقل محمد النني إلى بشكتاش على سبيل الإعارة في بداية الموسم الحالي ليكون أحد العناصر الأساسية في صفوف الفريق.
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