المصري يكشف حقيقة طلب الزمالك ضم ثنائي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف عبدالظاهر السقا، مدير الكرة بنادي المصري البورسعيدي، كواليس الجلسة التي جمعته بأمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، مؤكدا أن النادي الأبيض لم يطلب ضم الثنائي محمود وادي وكريم العراقي.

وقال السقا، في تصريحات إذاعية لمحطة "أون سبورت إف إم": "تقابلت مع أمير مرتضى بالصدفة في التجمع الخامس وكان معنا 6 آخرين، لكن البعض فسر تلك المقابلة بأنها جلسة عمل، خاصةً أنني أمثل المصري وهو يمثل الزمالك".

وأضاف: "أبلغني أمير مرتضى بأنه عُرض عليه محمود وادي وكريم العراقي ولا توجد رغبة لضمهما، لكنه أكد لي أنه إذا طلب ضم أي لاعب من المصري سيتواصل معي مباشرةً وسيتحدث مع الإدارة وليس اللاعبين، وهو ما احترمته".

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وتابع: "اهتمام الأندية بضم لاعبين من المصري يسعدني، لكننا ننتظر تحديد موقفنا من القيد، نفذنا نصف العقوبة في يناير الماضي وننتظر حل الأزمة قبل انطلاق الموسم الجديد، وبالتالي لا يمكن التفريط في لاعب دون ضم بديله".

وأكد: "لا يوجد لاعب ينتهي عقده مع المصري هذا الموسم، أقل لاعب عقده ممتد لمدة موسمين قادمين".

وأتم السقا تصريحاته بالحديث عن مصير الدوري المصري قائلا: "يجب أن يتواصل معنا مسؤولو اتحاد الكرة لمناقشة الأزمة التي تتمثل في موعد انطلاق الموسم الجديد، مثلما يجتمع رئيس مجلس الوزراء مع جميع الوزراء لاتخاذ القرار".