هيجواين: والدتي سبب تراجعي عن الاعتزال بعد مونديال 2014

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

روى الأرجنتيني جونزالو هيجوايين لاعب يوفنتوس الايطالي كواليس تفكيره في قرار اعتزال لعب الكرة عقب خسارة كأس العالم 2014 أمام ألمانيا.

لعب هيجواين لبعض أفضل الأندية في العالم مثل ريال مدريد، تشيلسي، نابولي ويوفنتوس، وحصل على العديد من البطولات الدوري الايطالي (مرتين) بقميص يوفنتوس، الدوري الإسباني (3 مرات) بقميص ريال مدريد والدوري الأوروبي مع تشيلسي.

وخلال تصريحات لصحيفة ماركا قال هيجواين: "لقد ندمت على إبعاء نفسي عن الناس خوفا مما يقولونه، يقول الناس الكثير لكنهم لا يرون الكثير أيضًا".

وأضاف: "لقد لعبت في أفضل الدوريات في العالم، ولأفضل الفرق خلال بطولات كبيرة مثل كأس العالم وكوبا أمريكا".

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وتابع: "لم أتخيل حتى 10 في المائة مما حققته عندما كنت في الخامسة من عمري، إذًا لماذا يجب أن أقلق بشأن ما يقوله الناس؟!".

وواصل: "تعرضت لانتقادات لاذعة في 2014، بعد خسارة نهائي كأس العالم أمام ألمانيا، قيل إنني فاشل ولا يمكنني لعب كرة القدم".

وأكمل: "كنت على وشك التوقف عن اللعب، لكن والدتي دفعتني للاستمرار، إذا كان الأمر متروكًا لي لكنت اعتزلت اللعب، نعم أحب كرة القدم لكنني أحب والدتي أكثر".

وخسرت الأرجنتين نهائي المونديال 2014 أمام ألمانيا بهدف دون رد سجله ماريو جوتزه في الوقت الإضافي من المباراة.

جدير بالذكر أن هيجواين شارك بقميص التانجو في 75 مباراة سجل خلالهم 31 هدفا وصنع 13 تمريرة ناجحة.