بالصور.. كيف يقضي صلاح العزل المنزلي في رمضان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استغل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فترة العزل المنزلي بأداء بعض التمارين الرياضية للحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونشر صلاح صورة لنفسه عبر حسابه على "إنستجرام" بعد منتصف الليل، وهو يقوم بممارسة بعض التدريبات المكثفة في الساعة 2:40 صباحا، وعلق على الصورة قائلا: "Mood".

وكان صاحب الـ27 عاما نشر في وقت سابق مجموعة من الصور تظهر استعداده لشهر رمضان مبارك، حيث تم تصويره وهو يزين منزله بالفوانيس.

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ويستمر شهر رمضان حتى 23 مايو المقبل، مع العلم أن تم إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لأجل غير مسمى، وسط محاولات لاستئناف البطولة التي يتصدرها ليفربول خلال شهر يونيو المقبل.

وكان "الخليج 365" علم أن محمد صلاح أرسل مساعدات متنوعة إلى بلدته في محافظة الغربية لمواجهة فيروس كورونا، وكلف والده بإدارة ملف المساعدات حتى تصل بعدالة إلى مستحقيها في قريته "نجريح".

كما خصص صلاح مبالغ مالية من أجل إعانة غير القادرين على الكسب في الفترة الحالية ومساعدة أسرهم على مواجهة الحياة.

يذكر أن محمد صلاح يخضع حاليا للعزل المنزلي في بيته بمدينة مانشستر تحت إشراف نادي ليفربول، انتظارا لانتصار العالم على فيروس كورونا للعودة من جديد لاستئناف تدريباته.