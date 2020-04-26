عبدالرازق حمدالله: ديربي الرياض بين الهلال والنصر الأقوى عربيًا

قال المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق الكرة الأول بنادي النصر، أن ديربي الرياض السعودي بين فريقي الهلال والنصر هم الأقوى عربياً، مؤكدًا أن الدوري السعودي هو الأفضل في الشرق الأوسط .

وبين عبدالرازق حمدالله خلال إجابته على أسئلة بعض الجماهير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الشهير بتبادل الصور "إنستجرام" أنه تنازل عن مستحقاته المالية مع

نادي الريان القطري من أجل التوقيع لنادي النصر، مؤكداً حمدالله أن طموحه تحقيق جميع الألقاب مع نادي النصر، كما فضل النجم المغربي البرتغالي فيتوريا مدربه الحالي على الأوروجوياني كارينيو مدربه السابق.

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ويرى حمدالله أن سالم الدوسري و سلمان الفرج هم الأفضل في نادي الهلال من

وجهة نظره، بينما فضل مواطنه نور الدين أمرابط على البيروفي كاريلو لاعب الهلال.

واختار حمدالله رفيقه في نادي النصر سلطان الغنام كأفضل لاعب سعودي، بينما زميله الآخر عبدالله مادو أفضل مدافع في الدوري، والبرازيلي رومارينيو محترف الاتحاد كأفضل لاعب في الدوري من خارج النصر.

وتحفظ هداف الدوري عن الإجابة على سؤال حول من يراه الأفضل من وجهة نظيره جوميز أم السومة، ووصف حمدالله هدافه في مرمى الباطن الموسم الماضي بالأجمل له مع النصر.