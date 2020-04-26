ختام فعاليات برنامج "رائدات المستقبل الرياضي" بإمارة الشارقة

اختتمت اليوم فعاليات برنامج "رائدات المستقبل الرياضي" والذي نظمته مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ،بمشاركة 25 من منتسبات دبلوم القيادات الرياضية.

أقيمت فعاليات البرنامج على مدار 6 أشهر وتضمن 21 ورشة متنوعة.

واختتم البرنامج بورشة قدمتها أكاديمية الإمارات الدبلوماسية عن بعد بسبب انتشار فيروس كورونا

، والتي جاءت بعنوان "الدبلوماسية الرياضية" .واستمرت الورشة الاخيرة على مدى يومين وتناولت العديد من المحاور التي تعزز الخلفية الثقافية الدولية لدى منتسبات البرنامج كونهن سفيرات يمثلن إمارة الشارقة في المستقبل.