اتحاد الجوجيتسو الإماراتي يعيد رسوم التسجيل في بطولة العالم للمحترفين أبوظبي 2020

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن إعادة رسوم التسجيل في بطولة العالم للمحترفين والتي كان مقررا اقامتها في أبوظبي .
واكد اتحاد الامارات للجوجيتسو في بيان له اليوم انه تقرر اعادة الرسوم انطلاقاً من التزامه بأفضل الممارسات العالمية،ومواكبةً لدوره الريادي في الارتقاء برياضة الجوجيتسو محلياً وعالمياً.
وكان اتحاد الإمارات للجوجيتسو قد أعلن الشهر الماضي عن تجميد وتأجيل جميع البطولات والأحداث التي تندرج تحت مظلته حتىإشعارٍ آخر، وذلك تماشياً مع الجهود المحلية والعالمية في مكافحة انتشار فيروس "كوفيد-19".
وكان عدد من اللاعبين المسجلين في البطولة قد تقدموا بطلب استرداد رسوم التسجيل واعربوا جميعا عن شكرهم لاتحاد الإمارات للجوجيتسو لتجاوبه السريع مع اللاعبين وطلباتهم متمنين عودتهم إلى بساط البطولة في أقرب وقت ممكن.
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