مورينيو يختار لاعبًا أفضل من ميسي وكريستيانو رونالدو

اختار البرتغالي جوزيه مورينيو، لاعبًا يراه أفضل من الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، والبرتغالي لاعب يوفنتوس الإيطالي. كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي. قال مورينيو لصحيفة "ميرور" البريطانية، إن البرازيلي رونالدو "الظاهرة"، هو أفضل لاعب على الإطلاق، ولولا الإصابات لكان لمسيرته الكروية شأن آخر، كان يملك الموهبة والمهارة. إن البرازيلي رونالدو "الظاهرة"، هو أفضل لاعب على الإطلاق، ولولا الإصابات لكان لمسيرته الكروية شأن آخر، كان يملك الموهبة والمهارة.

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