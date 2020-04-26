تلقى أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية للدخان وهداف القسم الثالث برصيد 20 هدفًا العديد من عروض أندية الدوري المصري الممتاز . ودخل رباعي الدوري الممتاز الاتحاد السكندري ومصر المقاصة وحرس الحدود وسموحة في مفاوضات مع اللاعب ونادي الشرقية للدخان للحصول على خدمات اللاعب بداية من الموسم الجديد . من الموسم الجديد . Advertisements خطف أوفا صاحب الـ22 عامًا أنظار الجميع بتألقة مع فريقة وأمكانية تسجيله للأهداف بأضعف الفرص . ويحتل نادي الشرقية للدخان قمة مجموعة الجيزة بدوري القسم الثالث برصيد 59 نقطة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أندية الممتاز تتصارع على ضم أحمد أوفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.