بوروسيا دورتموند يستهدف موهبة أرسنال لتعويض رحيل سانشو

دخل نادي بوروسيا دورتموند في مفاوضات قوية مع بوكايو ساكا موهبة أرسنال الإنجليزي، للحصول على خدماته في الصيف المقبل.

وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن بوروسيا دورتموند يستهدف التعاقد مع بوكايو ساكا ليكون بديلًا لجادون سانشو نجم الفريق الألماني الذي من المحتمل أن يرحل عن صفوف الفريق

في الانتقالات المقبلة في صفقة قد تتجاوز 100 مليون جنيه استيرليني.

ويرغب ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين في الحصول على خدمات جادون سانشو في الصيف المقبل لتدعيم صفوفهما بالموهبة الإنجليزية التي تألقت في الملاعب الألمانية.

وأوضحت الصحيفة أن نادي أرسنال

بصورة كبيرة سيوافق على رحيله موهبته الشابة بوكايو ساكا نظرًا لانتهاء عقده في صيف 2021، ما يعني أنه النادي اللندني في حال تعنته في بيع لاعبه خلال الصيف المقبل، سيفقده بشكل مجاني في العام الذي يليه.

ولفت بوكايو ساكا البالغ من العمر 21 ربيعًا الأنظار لمردوده الفني خلال الموسم الحالي مع فريقه أرسنال، جعله محط أنظار عددًا من الأندية الإنجليزية أبرزها مانشستر يونايتد وليفربول.