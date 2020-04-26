أزمة كورونا تؤجل تجديد عقد فواز الصقور مع الوحدة السعودي

أجل مسؤولو مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي التفاوض مع فواز الصقور، لاعب الفريق فريق الكرة الأول بالنادي إلى نهاية أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي على إثرها تم تعليق النشاط الرياضي فيمختلف دول العالم.
ومن المقرر أن يستمر عقد فواز الصقور مع نادي الوحدة حتى نهاية الوسم القادم 2021 ميلاديًا.
وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارةنادي الوحدة تتمسك بفواز الصقور الذي يقدم مستويات متميزة، مشيرة إلى أن الإدارة رفضت عروضًا كثيرة للاعب الفترة الماضية لرغبتها في بقاء اللاعب في صفوف الفريق.
ويؤدي اللاعب فواز الصقور صاحب الـ23 عامًا تدريباته في منزله في نجران، خلال فترة الحجر المنزلي.
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