بنود تعين مؤقتة اللجنة المؤقتة بـ"الجبلاية" تثير الجدل قبل الانتخابات القادمة

رغم توقف الحياة الرياضية في مصر بسبب تفشي فيروس كورونا الذي ضرب العالم بشدة .. اشتعلت انتخابات اتحاد الكرة القادمة لاختيار من يقود الجبلاية في الدورة القادمة بعد إنتهاء عمل اللجنة المؤقتة والمكلفة من جانب الاتحاد الدولي الفيفا لإدارة المنظومة الكروية في مصر منذ استقالة المجلس السابق بعد توديع المنتخب الوطني بطولة الآمم الافريقية التي استضافتها مصر ، وما تبعها من إنفجار غضب الجماهير.

وشهدت الساحة الكروية العديد من الاحداث والصراعات والتربيطات بين الراغبين في الترشيح في الانتخابات ، وتسببت هذه الاحداث في ظهور العديد والعديد من التساؤلات ، ولاشك أن قرار بنود تعين اللجنة المؤقتة كان أبرز التساؤلات والذي نص علي ضرورة وضع اللجنة لائحة جديدة للنظام الأساسي رغم أن الاتحاد الدولي اعتمد لائحة الجبلاية مع المجلس السابق وتم العمل بها ولم تكن هناك أي طلبات او أسباب لتغييرها ، بالإضافة إلي أن دور أي لجنة معينة هو إزالة المخالفات للمجلس المنحل او المستقيل والدعوة للجمعية العمومية وليس تعديل اللوائح .

وامام غرابة قرار الاتحاد الدولي خرجت العديد من

التكهنات حول السبب الحقيقي وراء القرار وهو إلغاء بند الـ 8 سنوات الذي يحرم عدد من القوة الاساسية لقائمة المجلس السابق من خوض الانتخابات وابرزهم أحمد مجاهد احد العقول المحركة للمجلس وحلقة الوصل مع الجمعية العمومية في غياب حازم الهواري والذي كان يرتبط بعلاقات قوية مع اعضاء الجمعية العمومية ، بالإضافة إلي سيف زاهر وحازم أمام وعصام عبد الفتاح.

ورغم الاتجاه الذي طالب به البعض بضرورة عدم تكرار الخطأ القانوني بالجمع بين عضوية المجلس والعمل لدي قنوات الشركة الراعية عن طريق رفض الجمع بين عضوية المجلس والعمل في مجال الإعلام بهدف منع أحمد شوبير من الترشيح إلا أن الأمر تعارض ايضا مع سيف زاهر ومجدي عبد الغني وأيضا خالد لطيف ، مع ضغوط الشركة الراعية التي يعني القرار بالنسبة لها تأثر قنواتها بشدة وبالتالي تم الضغط بكل قوة لإلغاء التفكير في الأمر لانه بمثابة ضربة للشركة

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الراعية.

التساؤل الثاني والذي طرح نفسه بشده هو السر وراء مجزرة تخفيض عدد أعضاء الجمعية العمومية إلي 95 عضوا بدلا من 224 عضوا وهو ما أثار ثورة غضب بين الأندية والتي هددت باللجوء إلي القضاء لإلغاء قرار الجبلاية دون الانتظار لقرار الجمعية العمومية المقرر عقدها في شهر يونو القادم ولم يمنعها في الوقت الحالي إلا أزمة كورونا ، خاصة من أندية الصعيد والتي كانت تشكل قوة في الجمعية العمومية برصيد 60 ناديا تم تخفيضها إلي 18 ناديا.

ورغم استياء البعض من شطب مراكز الشباب من عضوية عمومية الجبلاية إلا أنها لا تملك التحرك أو الاعتراض برفع دعاوي قضائية بعد تأييد وزارة الشباب للقرار والذي يتماشي مع تعديلات لائحة مراكز الشباب التي اقرتها وزارة الرياضة.

وبعيدا عن الصراع الرهيب علي رئاسة الجبلاية بين المهندس هاني ابوريدة المرشح الأقوي لرئاسة الجبلاية واحمد شوبير نائبه في المجلس السابق ، فهناك مشكلة أخري تأتي بعد الانتخابات وتواجه من يتولي المسؤلية وفرضتها الأحداث الحالية وتوقف المسابقات ومعاناة الأندية ، وهو ما يجعل تسديد فاتورة الانتخابات القادمة محملة لمطالب عديدة من جانب الأندية سواء في لوائح قيد اللاعبين وعدد اللاعبين الأجانب ومستحقات الاتحاد لدي الاندية في ظل الأزمات المالية الطاحنة التي تواجه الاندية بالكامل ، وقد يتعارض هذا مع اتجاه اللجنة الموقته وقرارات تخفيض قوائم الاتدية وعدد اللاعبين الاجاتنب.