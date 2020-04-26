الشرطة الألمانية تحذر من عودة الدوري 9 مايو

حذر يورج راديك نائب رئيس الشرطة الألمانية من عودة الدوري الألماني في التاسع من مايو المقبل، كما قالت رابطة الأندية في بيان رسمي الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن الأمر قد يؤدي إلى كارثة

بسبب تفشي فيروس كورونا

وكانت رابطة الأندية الألمانية أعلنت عودة الدوري الألماني في التاسع من مايو المقبل، منتظرة تصديق الحكومة الألمانية على قرار عودة البوندسليجا.

وأكد يورج راديك في تصريحات صحفية، أن قرار عودة الدوري غير مسؤول، وسيؤدي إلى كارثة بسبب الاكتظاظ الجماهيري الذي سيكون عاملًا لتفشي فيروس كورونا.

وأضاف نائب رئيس الشرطة الألمانية، أن عودة الدوري بدون حضور جماهيري تعد خطرًا كبيرًا على صحة اللاعبين والمسؤولين المعنيين بالمباريات.