مدربا المنتخبات السعودية يخفضان رواتبهما

قرر الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالمنتخب السعودي عن مبادرته بتخفيض راتبه الشهري وذلك لجهود القطاع الصحي في محاربة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة " الرياضية " السعودية

أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، أعلن عن مبادرته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي العالمي " تويتر" مطالبًا الجميع بالبقاء في منازلهم، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق.

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وعلى جانب آخر قرر أيضًا سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، إلى تخفيض راتبه الشهري، دعمًا للقطاع الصحي وذلك من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وثمنت إدارة المنتخب الخطوة الجيدة التي اتخذها الشهري، ومبادرته بتخفيض راتبه والتي تتزامن مع هذه الأزمة.