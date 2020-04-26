يوفنتوس يعرض أغلب نجومه على مانشستر يونايتد لضم بول بوجبا

يمتلك يوفنتوس العديد من اللاعبين الذين يمكن استخدامهم في مبادلة مباشرة للتعاقد مع “بول بوجبا” وإقناع إدارة مانشستر يونايتد بالتخلي عن اللاعب الذي تبلغ قيمته حاليًا في سوق الانتقالات 85 مليون يورو.

وأشارت صحيفة “توتو سبورت” إلى أن يوفنتوس عرض مجموعة من اللاعبين على مسؤولي اليونايتد وهم “دوجلاس كوستا، ميراليم بيانيتش، أليكس ساندرو، آرون رامزي أو أدريان رابيو”، من أجل الاختيار بينهم.

وتم ربط إنتر وريال مدريد وباريس سان جيرمان مرة أخرى بالتفاوض للحصول على بوجبا، حيث تم استخلاص الأخبار من الصحف البريطانية بأن يونايتد لن ينشط خيار التمديد في عقده، وسيوافق على بيعه هذا الصيف من أجل التخلص من راتبه الضغط، الذي يصل إلى 300 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

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عدم التجديد للنجم الفرنسي يجعل البيع في الصيف أمرًا لا مفر منه تقريبًا، لكن جائحة فيروس كورونا قد تُحجم من مبلغ الصفقة، وإن كان النهج السائر سيكون وفق التوقعات عن طريق الصفقات التبادلية، لذلك عرضت إدارة يوفنتوس ثلة من اللاعبين.

وأوضحت صحيفة تورينو الأولى أن إدارة يوفنتوس سوف تلعب على استفسارات إدارة مانشستر يونايتد القديمة، حول الظهير الأيسر “أليكس ساندرو”، والذي كان مطلوبًا في اليونايتد صيف 2017 بقيمة 50 مليون يورو، وكذلك الجناح الأيمن “دوجلاس كوستا” الذي استفسر عنه الشياطين الحمر في الميركاتو الصيفي الماضي.

يذكر أن بوجبا ألمح في وقت سابق إلى إمكانية رحيله عن مانشستر يونايتد، وعدّد مزايا ناديه السابق يوفنتوس في أكثر من حوار صحفي، مما جعل الصحف الإيطالية تربطه بالعودة مرة أخرى إلى يوفنتوس آرينا.