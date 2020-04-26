علي معلول يثير الأهلي بطلب “الثعبان” والزمالك يَرد!

قصف الظهير الأيسر الدولي التونسي “علي معلول” جبهة جمهور نادي الزمالك أثناء مشاركته في الحلقة الثانية من برنامج المقالب الجديد للفنان رامز جلال “رامز مجنون رسمي”، حين رفض الانتقال إلى الزمالك تحت تهديد الثعبان.

وطلب رامز جلال من علي معلول التوقيع للزمالك وإلا جلب له ثعبانًا، لكن الظهير التونسي فاجأ الجميع وقال “الثعبان أهون”، في إشارة منه لوفاءه وحبه الكبيرين للنادي الأهلي الذي يمثله منذ عام 2016 بعد مجيئه من الصفاقسي.

وأثار هذا الرد جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دفع الأهلي للتفاعل معه بنشر تدوينة على الحساب الرسمي للنادي على تويتر وإنستجرام، قال فيها “اجلبوا له الثعبان بسرعة”.

وبعد ساعات قليلة، ظهرت محاولة من أحد النجوم السابقين لنادي الزمالك “أحمد عيد عبد الملك” للرد على ما قاله الظهير التونسي.

ونشر أحمد عيد عبد الملك فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام لأسطورة الزمالك “حازم إمام” وهو يضطر للإجابة على سؤال مُحرج في برنامج “أبلة فهيتا” كي لا يرتدي قميص النادي الأهلي.

وقرأ حازم إمام البطاقة الأولى التي حملت سؤالاً عن عدد المرات التي تبول فيها في البحر، وطلبت منه أبلة فهيتا ارتداء قميص الأهلي في سبيل تجنب الإجابة عن هذا السؤال المُحرج، لكن حازم إمام قرر الإجابة قائلاً بأنه تبول 10 مرات في البحر.

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وحازت تلك اللقطة على متابعة كبيرة من جانب جمهور الزمالك، حيث وصل عدد المستخدمين الذين قاموا بتفضيله لأكثر من 25 ألفًا خلال 10 ساعات فقط.

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إلى ذلك، تطرق علي معلول أثناء تواجده في برنامج رامز جلال إلى علاقته القوية بمواطنه “فرجاني ساسي” الذي يُقدم مستويات مميزة مع الزمالك منذ انضمامه للفريق قادمًا من النصر السعودي صيف 2018.

كما نفى علي معلول تحدثه مع الظهير الأيمن الدولي التونسي “حمدي النقاز” بعد هربه المفاجيء من الزمالك قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال “لست على علم بسبب رحيل حمدي النقاز عن الزمالك، لم نتحدث معًا حول هذا الموضوع، لكن من المؤكد أنه رحل لأسباب شخصية وهذا لا دخل لي به”.

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