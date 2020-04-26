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رياضة | برشلونة يهدد استكمال الدوري الإسباني

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر يهدد استكمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يهدد نادي برشلونة استكمال بطولة الدوري الإسباني ظل أزمة تفشي المستجد والتي كانت قد أدت إلى توقف الليجا منذ شهر مارس الماضي.

 

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أن برشلونة يرفض خوض المباريات والمخاطرة بإصابة أي شخص سواء لاعب أو مدرب أو موظف بفيروس كورونا.

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وأشارت إلى أن معظم أندية الليجا تتضامن مع برشلونة وقد ينضم إليها 6 أندية على الأقل منهم فريق بلد الوليد في رفض اللعب بسبب فيروس كورونا مما يهدد اسكمال الليجا.

 

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة ليس غرضه العناد مع رابطة الليجا ولكنه يشترط السيطرة على جائحة فيروس كورونا أولًا قبل استئناف المباريات لضمان سلامة الجميع من الوباء.

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