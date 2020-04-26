رياضة | عمر السعيد يفاضل بين المصري ووادي دجلة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر عمر السعيد يفاضل بين المصري ووادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مهاجم الزمالك عمر السعيد، على الرحيل عن القلعة البيضاء، في حالة التعاقد مع رأس حربة جديد في الانتقالات الصيفية المقبلة، لرغبته في المشاركة بشكل أساسي بين صفوف الأبيض.

ويمتلك السعيد عددًا من العروض المحلية بالوقت الحالي، وتحديدًا من المصري البورسعيدي ووادي دجلة والمقاولون العرب.

ويتنافس السعيد فى الزمالك مع مصطفى محمد وكاسونجو كابونجو في مركز رأس الحربة، ولم يحصل على فرصته كاملة بالفترة الماضية.

ويفاضل مهاجم الزمالك، خلال الوقت الحالي، بين عرضي المصري ووادي دجلة، بعدما تلقى اتصالات من وادي دجلة للعودة إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، في ظل عدم مشاركته مع الفريق الأبيض بصورة أساسية في المباريات.