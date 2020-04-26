رياضة | الحكومة تزف بشرى عن عودة الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة تزف بشرى عن عودة الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية عن أن سيتم تقليص الإجراءات الوقائية، بشرط أن يستمر والوضع الصحي بالتطور الإيجابي كما حدث في الآونة الأخيرة.

وقال سانشيز: "أود أن أعلن أنه إذا استمر الوضع الصحي بالتحسن بشكل إيجابي فيمكن الخروج وممارسة الرياضة بشكل فردي والذهاب في نزهة ابتداء من 2 مايو المقبل ".

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وأضاف سانشيز:" لن نعود للحياة الطبيعة مرة واحدة، ستكون على مراحل وسيتم اتخاذ خطوات متتالية في جميع الأنشطة وسيتم استردادها جميعًا على مراحل وتحت قيود نتخذها".

وكانت العديد من التقارير قد أكدت بأن هناك خطط لعودة أندية الليجا الى التدريبات في شهر مايو المقبل، على أن يتم استئناف الدوري الإسباني في يونيو المقبل.