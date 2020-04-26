رياضة | طارق يحيي يطالب بإلغاء الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر طارق يحيي يطالب بإلغاء الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المدير الفني السابق لنادي الزمالك "طارق يحيى" رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم “عمرو الجنايني” بضرورة التحلي بالشجاعة وإعلان إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2019-2020، على أن يمنح اللقب للأهلي بصفته متصدر جدول الترتيب بفارق مريح من النقاط عن أقرب ملاحقيه المقاولون العرب.

وشدد على أنه لابد أن يبدأ اتحاد الكرة في التفكير بالموسم الجديد 2021/2020، مشيراً إلى أن تدريبات اللاعبين في منازلهم لن تساعدهم على اللعب في حال عودة النشاط لأكثر من 15 دقيقة في أي مباراة، والإصابات لن تتوقف.

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وواصل، "قمت بالتحدث إلى بعض من مسؤولي الأندية، وابلغوني بأن نيتهم تتجه نحو رفض اللعب من جديد قبل التأمين على اللاعبين، خوفًا من إصابتهم بفيروس كورونا، لأنه في حال أصيبوا ستكون كارثة عليهم وعلى عائلاتهم".

وتابع، "نحن نجد صعوبة كبيرة لاستضافة النجوم في البرامج التلفزيونية بسبب فيروس كورونا، معظمهم يرفضون المجيء".

وأتم، "هناك لاعب أخبرني بأن زوجته ترفض السماح له بالخروج من المنزل، بسبب فيروس كورونا".