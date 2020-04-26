رياضة | الإسماعيلي يتفاوض لضم ثنائي الزمالك في الفترة المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يتفاوض لضم ثنائي الزمالك في الفترة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي الإسماعيلي للتعاقد مع ثنائي فريق الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكشفت تقارير أن هذا الثنائي هو محمد عبد السلام، ومصطفى فتحي.

ويشار إلى أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، لم يكن يعتمد على اللاعبين بشكل كبير لذلك لن يكون مفاجئاً رحيلهما عن أسوار القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

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ويذكر أن محمد عبد السلام يبلغ من العمر 22 عام في مركز قلب الدفاع، و الجناح مصطفى فتحي 25 عام.