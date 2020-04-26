رياضة | حارس الزمالك يقترب من الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر حارس الزمالك يقترب من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن محمد عواد حارس مرمى الزمالك حصل على الضوء الأخضر من أجل الرحيل عن الفريق وذلك في ظل صعوبة تواجده في التشكيل الأساسي للفريق الأبيض عقب المستوى المميز الذي ظهر به محمد أبوجبل حارس الفريق الأبيض بالإضافة إلى عودة محمود جنش وتواجد الحارس الشاب محمد صبحي.

وأفادت التقارير الصحفية بأن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون طلب من إدارة الزمالك الاستغناء عن خدمات عواد والبحث له عن فرصة خارج صفوف القلعة البيضاء سواء عن طريق البيع أو الإعارة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن مسئولي الزمالك في الوقت الحالي يدرسون موقف عواد بعد توقف مفاوضات رحيله إلى براميدز بعد تعاقدهم مع شريف إكرامي وأنه من المنتظر عودة عواد حاليًا إلى الدوري السعودي مرة أخرى.