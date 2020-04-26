رياضة | برشلونة يطالب نيمار بتخليص نفسه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يطالب نيمار بتخليص نفسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي برشلونة الإسباني إلى التعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لكنه يواجه صعوبات بالجملة أهمها ارتفاع المقابل المادي للصفقة.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية إن إدارة برشلونة تعلم أن التعاقد مع نيمار لن يكون سهلًا لكنها ستفعل كل ما في وسعها لإعادة اللاعب إلى كامب نو.

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وأشارت الصحيفة إلى أن خطة الفريق الإسباني تكمن هذه المرة في المراقبة قبل التحرك أي أن إدارة برشلونة ستنتظر من اللاعب البالغ من العمر 28 عاما أن يبلغ مسؤولي النادي الباريسي بأنه لا يرغب في تجديد عقده، قبل الدخول على خط المفاوضات.

وأضافت الصحيفة: "لقد تعلم برشلونة من المفاوضات السابقة مع باريس سان جيرمان أنه لا يجب استباق الأحداث، وبالتالي فإن الخطوة الأولى هي أن يعبر نيمار عن رفضه الاستمرار في فرنسا، آنذاك سيتدخل مسؤولو الفريق الكتالوني للضغط بقوة من أجل إتمام الصفقة".