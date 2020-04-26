رياضة | باهر المحمدي على رأس المرشحين لارتداء قميص الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر باهر المحمدي على رأس المرشحين لارتداء قميص الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت إدراة نادي الأهلي، ممثلة في محمود الخطيب، رئيس النادي، ولجنة التخطيط بالنادي للتفاوض مع إدارة نادي الإسماعيلي لحسم صفقة باهر المحمدي.

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وكشفت تقارير أن إدارة القلعة الحمراء حددت الصفقة من خلال عرض عدد من العناصر المعارة ومقابل مادي؛ لإغراء الإسماعيلي لبيع المحمدي.

ويعد باهر المحمدي على رأس المرشحين لارتداء القميص الأحمر، في الموسم الجديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليحل خلفًا لـ أحمد فتحي الذي رفض التجديد للأهلي وينتهي عقد بانتهاء الموسم الجاري.