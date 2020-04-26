رياضة | ريال مدريد يفاوض كاكا الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يفاوض كاكا الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث فاجنر ريبيرو الوكيل السابق للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع كاكا الجديد.

ويخطط ريال مدريد للتعاقد مع نجم خط وسط ساو باولو البرازيلي إيجور جوميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكشفت صحيفة ‘‘أس‘‘ الإسبانية منذ بضعة أسابيع عن اهتمام ريال مدريد بإيجور جوميز البالغ من العمر 21 عامًا الملقب بـ‘‘كاكا الجديد‘‘.

وقال فاجنر ريبيرو في تصريحاته لشبكة ‘‘إي أس بي ان‘‘ العالمية: ‘‘إيغور جوميز شاب رائع، فهو لاعب خط وسط من الطراز الحديث، يسجل الأهداف ويصنع الأهداف ولديه مستقبل مشرق أمامه‘‘.

وأضاف: ‘‘بالطبع، لدى ريال مدريد أشخاص مهمون في البرازيل يشاهدون مباريات إيغور جوميز، ولكن عندما ظهرت المعلومات، اعتقدت أن الوقت ليس مناسبًا للحديث عنها مع الأشياء الخطيرة التي تحدث الآن‘‘.