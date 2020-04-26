رياضة | الأهلي يرفض التخلي عن محمود كهربا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض التخلي عن محمود كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك النادي الأهلي بلاعبه محمود كهربا، ورفض فكرة رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تلقيه عروض سعودية للرحيل عن النادي.

وتوالت العروض على محمود كهربا، في ظل غيابه عن المشاركة مع الفريق بشكل أساسي منذ الانتقال للفريق في الشتاء المنقضي.

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وأكدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تمسكها باللاعب؛ لحاجة الفريق لجهوده من الناحية الفنية، خصوصًا أنه يجيد في أكثر من مركز سواء في الجناح أو المهاجم الصريح أو المهاجم المتأخر.

كما ترى اللجنة أن قيمة كهربا سترتفع مع الفريق مستقبلًا حال رحيل رمضان صبحي بعد انتهاء فترة إعارته وعودته لناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي.