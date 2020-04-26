رياضة | رئيس برشلونة في ورطة بسبب نيمار

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة في ورطة بسبب نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني في ورطة كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويرغب فريق برشلونة في التعاقد مع نيمار خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق في الجانب الهجومي.

وأشارت تقارير إسبانية حسب ‏صحيفة الماركا، إن 500 مليون يورو مجمل تكلفة عملية نيمار، وبارثوميو الذي يعتبر ان هذه العملية رئيسية للموسم المقبل لا يجد الصيغة المناسبة لاتمامها.

الجدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا كان قد رحل عن صفوف برشلونة في صيف موسم 2017 بعد كسر نادي باريس قيمة الشرط الجزائي في عقده.