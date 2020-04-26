روميلو لوكاكو يعتذر عن التصريحات المرعبة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تقدم النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، باعتذار بشكل رسمي، إلى ناديه بعد تصريحات قال فيها إن 23 من أصل 25 لاعبا من فريقه، ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا الجديد في يناير الماضي.
لوكاكو قال خلال مقابلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن عددا كبيرا من لاعبي فريق إنتر ميلان عانوا في يناير الماضي من أعراض مشابهة لتلك المرافقة للإصابة بـفيروس كورونا الجديد.
نادي إنتر ميلان، الذي لم يعلن عن إصابة أي لاعب في صفوفه بفيروس كورونا، وبخ اللاعب لوكاكو بعد أن فوجئ بتصريحاته.
لوكاكو أضاف في تلك المقابلة، في 26 يناير كنا نواجه فريق كالياري، وبعد حوالي 25 دقيقة لم يتمكن أحد مدافعينا من إكمال المباراة، في إشارة إلى خروج المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار في الدقيقة 17 لشعوره بالانزعاج.
وتابع، الجميع كان يسعل وحرارته مرتفعة.. وعندما كنت أقوم بالتحمية شعرت بأن حرارة جسمي أعلى من العادة، وأنا لم أشعر بحرارة مرتفعة منذ سنوات.
وفرضت السلطات الإيطالية إجراءات إغلاق تام منذ التاسع من مارس الماضي، شملت مختلف الأحداث والأنشطة الرياضية، بما فيها دوريات كرة القدم المختلفة.
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