فرانك ريبيري بقميص منتخب الجزائر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر النجم الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي، الذي لا تربطه بالجزائر أي علاقة سوى أن زوجته وهيبة جزائرية، أن الجزائر هي “بلد القلب بالنسبة له”.

نجم بايرن ميونيخ الألماني السابق كان قد قرر الانضمام إلى حملة جمع تبرعات لمساعدة المستشفيات الجزائرية، ومعاونة وزارة الصحة في مكافحة انتشار وباء كورونا.

عدد من الرياضيين والفنانين الجزائريين، كانوا قد أطلقوا حملة تبرعات واسعة لدعم المؤسسات الاستشفائية، ومساعدة العائلات المحتاجة خلال شهر رمضان.

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فرانك ريبيري ارتدى قميص منتخب “محاربي الصحراء” في صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وعلق قائلا: “الوطن بحاجة لي ولكم جميعا، ولهذا قررت الانضمام لمبادرة جمع التبرعات.. نحن يد واحدة، وسنكون رجالا إلى النهاية”.

اللاعب الفرنسي دعا الثنائي رشيد غزال وآدم وناس، للانضمام إلى الحملة التطوعية، ونشرها على أوسع نطاق، للمساهمة في تخطي الأزمة.

وسبق نجم بايرن ميونيخ الألماني السابق، انضمام نجم المنتخب الجزائري ومانشستر سيتي رياض محرز إلى الحملة التي يقودها المغني العالمي سولكينغ لمساعدة الأطباء والجمعيات الخيرية في الجزائر التي تكافح فيروس كوفيد-19.