صور كريستيانو رونالدو تمنحه أرباحا خيالية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، من أكثر اللاعبين المستفيدين من نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

موقع tuttojuve نشر إحصائية بخصوص ما يحققه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أرباح لاستخدامه مواقع التواصل الاجتماعي تفوق راتبه السنوي مع ناديه الحالي يوفنتوس الإيطالي.

رونالدو البالغ 35 عاما يحرص على التواصل الإيجابي مع جمهوره خلال فترة العزل الذاتي في المنزل، للحفاظ على علاقته معهم حتى لا تتأثر فاعليته على موقع “إنستجرام” تحديدا.

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كريستيانو نشر أكثر من 50 صورة من بداية الموسم مع فريق “السيدة العجوز”، بموجب 70 إلى 80 مشاركة على مدار السنة والتي تصل إلى أكثر من 214 مليون متابع ما يشكل قوة دعائية كبيرة للاعب النجم.

ويصل عائد كل صورة ينشرها رونالدو على “إنستجرام” من 800 إلى 900 ألف يورو، مما يعني وصوله لما يقارب 56 مليون يورو كأرباح من صوره من موقع التواصل “إنستجرام” سنويا.

وهو ما يتخطى بكثير عتبة الراتب الذي يتحصل عليه كلاعب مع يوفنتوس في الموسم الواحد، إذ يبلغ أجره السنوي 30 مليون يورو والذي يعد ضمن الأجور الأعلى على مستوى أندية العالم.

رونالدو هو الشخص الوحيد في العالم الذي تجاوز عدد متابعيه 200 مليون وحقق الرقم في الـ29 من يناير الماضي، وحاليا يبلغ عدد متابعيه 214 مليونا.