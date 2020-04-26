مايك تايسون يعلن عودته لحلبة الملاكمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ النجم الأمريكي الشهير مايك تايسون، الملايين من عشاقه ومتابعيه، بقرار مفاجئ أعلن من خلاله أنه ينوي العودة إلى الحلبة مرة أخرى، حيث سيخوض نزالات استعراضية لأغراض خيرية.

أسطورة الملاكمة صاحب الـ53 عاما، قال في كلمة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: إنه يخضع لتدريبات مكثفة من أجل الاستعداد لـ4 مباريات استعراضية.

يشار إلى أن آخر مباراة للملاكم الأمريكي ترجع إلى شهر يونيو من عام 2005، عندما خسر أمام كيفن ماكبرايد.

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تايسون أضاف، بدأت حصصا تدريبية، كنت أتدرب خلال الأسبوع الماضي، هذا كان صعبا جسدي يؤلمني من ضربات القفاز.. كنت أتدرب وأحاول أن أعود إلى الحلبة أعتقد أنني سأنازل أحدا في مباريات استعراضية، أريد أن أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية وأعود إلى الشكل اللائق لخوض 3 أو 4 مباريات لأغراض خيرية.

بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، كشف أنه سيخصص دخل المباريات لمساعدة المشردين أو ضحايا المخدرات، لكنه لم يوضح موعدا مقترحا لنزالاته.

تايسون اصبح أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل عام 1986 عندما كان عمره 20 عاما، وكان بطلا لا يقهر حتى خسر أمام بوستر دوغلاس في طوكيو عام 1990.. وقضى 3 سنوات في السجن من أصل حكم بالحبس لـ6 سنوات، بعد إدانته بالاغتصاب في 1992، ثم عاد إلى الحلبة في 1995.

تايسون أضاف المزيد من الجدل حوله عندما قضم جزءا من أذن منافسه إيفاندر هوليفيلد، في نزال شهير بعد ذلك بعامين.