الامارات | قرار متأخر.. دولة آسيوية تعلق مباريات كرة القدم غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن قرار متأخر.. دولة آسيوية تعلق مباريات كرة القدم غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت طاجيكستان انها ستعمد من الغد الى تعليق مباريات دوري كرة القدم المحلي لفترة موقتة، بعدما ظلت الى الآن من الدول القليلة حول العالم التي واصلت المنافسات على رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأدى وباء "كوفيد-19" إلى شلل شبه كامل في مختلف الأحداث الرياضية حول العالم. لكن عددا قليلا من الدول، مثل بيلاروسيا وبوروندي وتركمانستان وطاجيكستان، أبقى منافسات اللعبة الشعبية الأولى قائمة، في ظل تسجيل عدد محدود نسبيا من الإصابات والوفيات بين سكانها.

لكن اتحاد كرة القدم في طاجيكستان أعلن ان المباريات المقررة الأحد ستقام في موعدها، على أن تعلق المنافسات بدءا من الغد وحتى 10 مايو على الأقل.

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وأتى هذا الاعلان تماشيا مع قرار الحكومة تعليق النشاطات الرياضية في الفترة الراهنة. وتؤكد السلطات الرسمية عدم وجود أي حالات إصابة في البلاد، على رغم تقارير صحافية عن حالات وفاة يشتبه بأنها مرتبطة بـ"كوفيد-19".

وأعلنت الحكومة السبت الماضي سلسلة إجراءات لأسبوعين، تشمل وقف النشاطات الرياضية وإقفال المدارس ووقف تصدير الحبوب.

وانطلق موسم الدوري المحلي لكرة القدم في طاجيكستان في الرابع من أبريل، في وقت كان النشاط الرياضي حول العالم في حالة من الشلل شبه الكامل.

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