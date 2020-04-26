الامارات | بالفيديو.. موقف حازم إمام مع "أبلة فاهيتا" للرد على موقف "معلول" مع رامز جلال

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. موقف حازم إمام مع "أبلة فاهيتا" للرد على موقف "معلول" مع رامز جلال والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد عيد عبد الملك، موقف الدولي المصري وموهبة نادي الزمالك السابق حازم إمام، رداً على موقف محترف الأهلي على معلول في برنامج “رامز مجنون رسمي”.
وكان علي معلول، قد ظهر خلال البرنامج وأظهر خوف كبير من الحيوانات خاصة الثعبان الذي كان في يد رامز جلال، ولكنه في نفس الوقت رد على طلب رامز بالتوقيع للزمالك مقابل إبعاد الثعبان ليرد علي معلول “لا هات الثعبان، إلا جمهور الأهلي”.
ونشر عبد الملك موقف مشابه وضع فيه من قبل قائد الزمالك المصري حازم إمام في برنامج “أبله فايهتا” وكان رد أسطورة الزمالك أيضا بالإمتناع عن ارتداء قميص الأهلي.
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