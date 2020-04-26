الامارات | تنبيه شديد اللهجة للاعب إيطالي خالف قواعد التباعد في منزله

شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه شديد اللهجة للاعب إيطالي خالف قواعد التباعد في منزله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه نادي إيفرتون الانجليزي لكرة القدم تنبيها شديد اللهجة الى مهاجمه الإيطالي الشاب مويز كين، بعد إقامته حفلا في منزله، في مخالفة صريحة لقواعد التباعد الاجتماعي المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت تقارير صحافية إنكليزية الى ان كين (20 عاما) نشر عبر مجموعة خاصة على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، شريطا مصورا من حفلة أقامها في منزله، واستمرت حتى وقت متأخر من الليل.

وأتى ذلك في ظل فرض السلطات في المملكة المتحدة قيودا صارمة على حركة التنقل والتجمع من أجل مكافحة وباء «كوفيد-19» الذي أودى بحياة أكثر من 200 ألف شخص حول العالم، منهم أكثر من 20 ألفا في بريطانيا.

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وأفاد إيفرتون في بيان نشرته وسائل إعلام انجليزية انه «هالنا اكتشاف ان لاعبا في الفريق الأول تجاهل نصائح الحكومة وسياسة النادي في ما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد. لقد أعرب النادي بشكل صارم للاعب عن خيبة أمله (جراء هذا التصرف)، وكان واضحا بالتشديد على ان خطوات كهذه هي غير مقبولة».

وشدد القطب الثاني لمدينة ليفربول الشمالية على انه كرر دائما «أهمية اتباع كل الارشادات الحكومية، بما فيها القواعد والنصائح بشأن (التصرف) داخل المنزل وخارجه، وذلك عبر توجيهات رسمية لكل أفراده بما يشمل اللاعبين»، معتبرا ان على الجميع التقيد بها لاسيما من أجل مساعدة العاملين في مجال توفير العناية الصحية وتقدير «الجهد والتضحية» اللذين يبذلونهما.

وانضم كين الى عدد من لاعبي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الذين تم كشف مخالفتهم لتعليمات الوقاية الصحية في الآونة الأخيرة، وأبرزهم مدافع مانشستر سيتي كايل ووكر، ولاعبا توتنهام هوتسبر الفرنسي موسى سيسوكو والعاجي سيرج أورييه.

ويدافع كين عن ألوان إيفرتون منذ صيف العام 2019، بعد انتقاله إليه من يوفنتوس الإيطالي. وعلى رغم بروزه اللافت في بلاده في نهاية موسم 2018-2019، فشل كين حتى الآن في ترك الانطباع نفسه في إنجلترا، واكتفى بتسجيل هدف واحد فقط في 26 مباراة خاضها مع إيفرتون، قبل توقف منافسات كرة القدم منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

ولا تزال مباريات الدوري متوقفة حتى إشعار آخر بسبب «كوفيد-19». وأشارت تقارير صحافية الى ان رابطة الدوري الممتاز تتطلع الى استئناف المنافسات في الثامن من يونيو المقبل خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين.



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