شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يعرض على مانشستر يونايتد استعادة «دي ماريا» مقابل «بوجبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عرض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد فكرة اسعادة النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا ضمن صفقة ينتقل بموجبه نجم الشياطين الحمر بول بوجبا لفريق العاصمة الفرنسية.

ويرغب باريس سان جيرمان في تدعيم خط وسط ميدانيه في الصيف ويبدو مستعدًا لاستغلال نية مانشستر يونايتد في بيع نجمه الفرنسي «بوجبا» بتقديم عرض يتضمن الحصول على خدمات «دي ماريا» بالإضافة إلى مبلغ مالي، حسب صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية.

وتألق «دي ماريا» مع باريس هذا الموسم إذ كان أحد أبرز الأسماء بين صفوفه قبل توقف نشاط كرة القدم بسبب أزمة انتشار وباء كورونا في العالم وأوروبا خاصة.

وكان «دي ماريا» قد قضى فترة سابقة مخيبة في مانشستر يونايتد بعدما انتقل للشياطين الحمر في صيف 2014 قدمًا من ريال مدريد الإسباني، إلا أنه لم يستطع تقديم الأداء المنتظر ليرحل سريعًا إلى باريس سان جيرمان.

يذكر أن «بوجبا» يحظى أيضًا باهتمام كل من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، إذ من المنتظر نشوب صراع على توقيعه في الصيف.

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