شكرا لقرائتكم خبر عن نوير يقترب من تجديد عقد بعد تسوية خلافاته مع «البافاري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن اقترابه من تجديد عقد مانويل نوير خلال الفترة المقبلة بعد تسوية الخلافات بين إدارة «البافاري» وحارس الألماني العملاق.

ووفقا لما نشرته صحيفة «بيلد» الألمانية فإن نادي بايرن ميوينخ توصل لاتفاق نهائي مع نوير حول تمديد عقده بعد جلسة تسوية الخلافات والاتفاق على تقاصيل العقد سواء من جانب المدة أو المقابل المادي الذي سيحصل عليه حارس منتخب الماكينات الألمانية.

وكان مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، أعرب عن استيائه من تداول وسائل الإعلام تفاصيل المفاوضات الجارية مع البافاري بشأن تمديد عقده.

وأكد «نوير» بحسب ما نقلته صحيفة «بيلد آم سونتاج» تمسكه بالأمل في توصله لاتفاق بشأن العقد الجديد، مستنكرا ما يتردد بشأن مدة وقيمة العقد التي يطلبها لتمديد تعاقده مع النادي.