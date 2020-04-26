شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: اتحاد الكرة جاهز لاستئناف الدوري.. القرار سيادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن إدارة «الجبلاية» جاهزة في حالة صدور قرار استئناف النشاط الرياضي، موضحًا أن اللجنة لديها ملف كامل بشأن استئناف المسابقات المحلية.

وأضاف فضل، خلال مداخلة تليفونية على قناة «أون تايم سبورتس»، أن إلغاء الدوري فكرة ير مطروحة في اللجنة الخماسية، رغم التراكمات التي ستحدث خلال الموسم المقبل، مؤكدا أن اللجنة قادرة على العمل في الظروف الصعبة من أجل الحفاظ على الرياضة المصرية.

وتابع: «لدينا ملف كامل لاسئناف الدوري جاهز منذ أسبوعين وتم تسليمه لوزير الشباب والرياضة، ووضعنا في الحسبان توقيت المعسكرات وتجهيز اللاعبين.. ولكن يجب أن نعرف أن قرار عودة الدوري يعتبر قرارًا سياديًا لأنه متوقف على ظروف الدولة المصرية».