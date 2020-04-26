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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس دورتموند يدعو لإنقاذ البوندسليغا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020
يرغب هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند في استئناف موسم الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا" في أقرب وقت ممكن بعد توقف دام حولي شهر ونصف بسبب فيروس كورونا ، على أن تقام المباريات بدون جمهور .
واشار فاتسكه لمحطة "سكاي تي في" الى انه "إذا لم نلعب في الأشهر القليلة المقبلة فإن البوندسليغا بأكملها ستتعرض للانحدار، وبعدها لن تصبح على نفس الشكل الذي عرفناها به".
وأضاف "بالتأكيد أدرك أن الكثير من الجماهير تقول أنه لن تكون هناك أجواء داخل الملعب وهذا الأمر سينقل عبر شاشات التلفاز، بالتأكيد هذا أمر واضح، ولكن المسألة تتعلق بإنقاذ كرة القدم".
وتتبقى تسع جولات على نهاية موسم البوندسليغا وبإقامة هذه المباريات سيتم رفع الحظر عن حوالي 300 مليون يورو (324 مليون دولار) من عائدات البث التليفزيوني.
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