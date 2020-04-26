شكرا لقرائتكم مسئولو اتحاد الكرة يستقرون على تطبيق بند الـ8 سنوات ولكن بالمنصب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة علي وضع بند ال٨ سنوات في اللائحة الجديدة وتطبيقه فقط علي المنصب بمعني أنه يحق لأي شخص كان عضوا لدورتين الترشح بشرط ان يكون علي منصب النائب أو الرئيس .

كما تم الاستقرار داخل اللجنة الخماسية علي أنه لا يحق للشخص الترشح علي نفس المنصب الذي قضي فيه ٨ سنوات حتي لو لم يترشح في دورة جديدة بعد الـ٨ سنوات .

فى شأن مختلف، وضع مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، اكثر من سيناريو لعودة مسابقة الدوري العام في ظل رفض اللجنة فكرة الغاء الدوري للموسم الجاري 2019 - 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا ، لا سيما بعد قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " ، بتأجيل مباراة منتخب مصر امام كينيا في تصفيات امّم افريقيا 2021 والتي كان مقررا لها يونيو المقبل ، بجانب قرارات الفيفا بتمديد عقود اللاعبين لحين انتهاء الموسم الحالي أيا كان موعد الانتهاء .

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وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك فرصة كبيرة لاستئناف مسابقة الدورى العام حتى يوم 10 يونيو المقبل، بعد تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، على أن ينتهى أواخر أغسطس المقبل.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أنهم يضعون يوم 15 يونيو المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف بطولة الدورى، على أن ينتهى فى أغسطس، خاصة أن اتحاد الكرة لا يرغب فى إلغاء الموسم الجارى.

كما يفكر اتحاد الكرة في منح فرصة لانتهاء الموسم الجاري حتي شهر سبتمبر اذا استلزم الأمر، علي ان ينطلق الموسم الجديد اواخر نفس الشهر علي أن تعتبر فترة التوقف الحالية بمثابة فترة الراحة بين الموسمين ، في ظل الراحة السلبية التي يحصل عليها اللاعبون حاليا