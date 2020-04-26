أحمد حسن عبر إنستجرام: وحشتنا الكورة

جدة - عمرو شويل استرجع أحمد حسن كابتن منتخب مصر الاسبق ذكريات أهدافه خلال رحلته الاحترافية عبر حسابه على انستجرام وعلق قائلا : " شوية ذكريات..وحشتنا الكورة"، "الصقر" تمكن من الفوز بألقاب مع الأندية الثلاثة الكبار فى الكرة المصرية وكذلك الأندية الأوروبية ليكون خير تتويج لمسيرة واحد من أهم اللاعبين الذين مروا على الكرة المصرية.

وتتوقف دوريات كرة القدم فى العالم أجمع تنفيذا لقرار الدولة بالحجر المنزلى خوفاً من تفشى فيروس كورونا ، وفى وقت سابق حث الصقر أحمد حسن، عميد لاعبى العالم ونجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقا، جمهوره على السوشيال البقاء في المنزل، كإجراء احترازى لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

النجم أحمد حسن، نشر "فيديو" عبر حسابه بموقع انستجرام، خلال قيامه بغسل يديه برفقة نجله، كما قام بممارسة لعب كرة القدم داخل المنزل مع أبنه حسن، داعيا جمهوره البقاء فى المنزل، كما تفاعل على هاشتاج " #StayAtHomeChallenge"، وعلق قائلاً :"احمي نفسك وعائلتك".

يشار إلى أن الصقر أحمد حسن أنهى مشواره فى نادى الزمالك بعد الفوز معه ببطولة كأس مصر 2013، ويعد أحمد حسن اللاعب المصرى الوحيد التى أحرز بطولات لكل الأندية التى لعب لها داخل وخارج مصر.

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حصل الصقر على العديد من البطولات، منها كأس الأمم الأفريقية: 1998، 2006، 2008، 2010، وكأس تركيا 2006، وبطولة الدورى البلجيكى: 2006-2007، وكأس بلجيكا: 2008، وكأس السوبر البلجيكى: 2007.

وبطولة الدورى المصرى الممتاز: 2008-2009، 2009-2010، 2010-2011، وكأس مصر 1997، وكأس السوبر المصرى: 2008، 2010، ودورى أبطال أفريقيا: 2008، وكأس السوبر الأفريقى: 2009.

ويعد أحمد حسن أحد أهم اللاعبين فى تاريخ مصر، إذ نجح فى الحصول على لقب كأس الأمم الأفريقية 4 مرات أعوام 1998، و2006، و2008، و2010، بالإضافة إلى لقب دورى أبطال أفريقيا مع الأهلى، والعديد من البطولات المحلية، وخاص تجربة احتراف ناجحة فى تركيا وبلجيكا.