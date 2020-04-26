شكرا لقرائتكم أكلات النجوم .. مدحت شلبى : الملوخية أكلتى المفضلة والأرز الأبيض جنبها حكاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الإعلامى مدحت شلبي لـ"الخليج 365" إن الملوخية هي أكلته المفضلة فى شهر رمضان الكريم والذى يعشقها ويرغب فى تناولها دائما ، وأضاف قائلا : لكن عندما يتم طبخها جيداً بـ"الطشة المضبوطة"، وبجانبها الأرز الأبيض تكون "حكاية تانية"
ويحتفل العالم الإسلامى حاليا بشهر رمضان المبارك والذى يلتف حوله الجميع فى البلدان الإسلامية وعلى رأسها البلدان العربية ومن بينها مصر فى ظل تخوفات كبيرة من النتشار فيروس كورونا المستجد
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