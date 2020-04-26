شكرا لقرائتكم خماسية الجبلاية تستعين بلائحة الدورى الإنجليزى لتطوير المسابقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعان مسئولو اللجنة الخماسية بلائحة الدورى الإنجليزى من أجل تطوير مسابقات الناشئين فى الموسم المقبل للدورى المصرى بالإضافة إلى شروط المسابقات الموجودة فى الدورى الإنجليزى وكيفية إنتظام المسابقة من أجل وضعها فى لائحة النظام الأساسى التى يتم التجهيز لها حاليا من قبل مسئولو اللجنة الخماسية والاتحاد الدولى –فيفا- وعرضها على الجمعية العمومية لإعتمادها.

ويحرص الثنائى محمد فضل وأحمد عبدالله عضوى اللجنة الخماسية بالجبلاية على الإستعانة بالنسخة الأصلية للائحة الدورى الإنجليزى وأيضا لائحة –فيفا- باللغة الإنجليزية من أجل الحصول على أفضل البنود منها ووضعها فى لائحة الاتحاد المصرى والعمل على تطوير كرة القدم فى مصر.

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من ناحية أخرى ، يواصل اليوم اتحاد الكرة صرف مستحقات لأندية القسم الثانى والثالث والبالغ 50 ألف جنيه لكل نادى حيث تم الاتفاق على تقسيم المناطق للحصول على الدعم وتم إرسال كشوف بأسماء المناطق والأيام التى يتم الصرف فيها حيث يشهد اليوم صرف الدعم لـ16 نادى من الإسكندرية وهم دمنهور وبدر ورشيد ومحافظة جنوب سيناء .

قرر اتحاد الكرة استبعاد مراكز الشباب من الدعم الذى تم صرفه بدءًا من اليوم والذى بلغ ٥٠ ألف جنيه لكل نادى من أندية القسم الثانى والثالث.