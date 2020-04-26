عمارة:زمايلنا فى هان الألمانى كانوا بيجهزلونا الفطار انا وياسر رضوان

جدة - عمرو شويل فتح محمد عمارة، نجم النادي الأهلي السابق دولاب ذكرياته في شهر رمضان المبارك، وأصعب مبارياته خلال الشهر الكريم، عندما كان محترفاً بين صفوف فريق هان الألماني.

وقال عمارة في تصريحات خاصة: ذكرياتي مع رمضان عديدة وكنا نخوض كل مباريات الدوري الألماني في رمضان وكان ياسر رضوان يشاركني هذه المعاناة، وكان ذلك يمثل علامة استغراب كبيرة من الألمان أننا كنا نقضي كل هذا الوقت ممتنعين عن الطعام والشراب.

أضاف نجم الأهلي السابق: كان المدرب والإدارة والنادي مندهشين من صيامنا ولكن اعتادوا على هذا الأمر بعد فترة، خاصة أنني قضيت 5 سنوات احتراف وياسر رضوان استمر 6 سنوات، وكانوا يجهزون لنا الافطار والسحور في المعسكرات.

واستطرد أفضل ظهير أيسر في التسعينيات: لعبت أمام بايرن ميونخ في رمضان وبوروسيا دورتموند والكثير من المباريات، ولكن مباراة بايرن ميونخ لا أنساها، حيث قهرنا العملاق الألماني على أرضه بهدف نظيف، وكنت صاحب الأسيست وانا صائم.

وخلال مسيرته الكروية لعب محمد عمارة لأندية بلدية المحلة والأهلي والمصري، بالإضافة إلى تجربة الاحتراف في ألمانيا في نادي هانزا روستوك ولعب للفريق أربعة مواسم في الدرجة الأولى حصل خلالها على لقب أفضل ظهير أيسر في الشهر ست مرات.

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وشارك عمارة مع النادى الأهلى أمام روما فى 11 أغسطس 2002 وانتهت المباراة بفوز النادى الأهلى بهدفين مقابل هدف، وأيضًا أمام أياكس أمستردام فى 24 يناير 2003 وانتهت المباراة بفوز أياكس بهدفين مقابل هدف.

توج عمارة مع القلعة الحمراء بالدورى المصرى الممتاز موسم 1998–99، وكأس مصر موسم 2002، وكأس السوبر المصرى 2003.

ومع المنتخب الوطنى فاز محمد عمارة بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عام 1998 حيث شارك معه فى خمس مباريات كأساسى ومباراة وحيدة احتياطي.

وعن الألقاب الفردية، حصد محمد عمارة لقب أفضل ظهير أيسر فى مصر ثلاث سنوات متتالية من 1996 إلى 1998، وأفضل ظهير أيسر فى الشهر ست مرات مع نادى هانزا روستوك، واختير كواحد من أفضل 100 لاعب فى تاريخ هانزا روستوك الممتد منذ أواخر الأربعينيات.

بعد الاعتزال عمل محمد عمارة مدربًا بقطاع الناشئين لكرة القدم بالنادى الأهلى من موسم 2007–2008.