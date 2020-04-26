فايلر يدرس بعض الترشيحات الخاصة بمركز صانع الألعاب

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ورفض الجهاز الفنى للأهلى فكرة ضم لاعب أجنبى فى عدة مراكز بالفريق، فى مقدمتها الدفاع وكذلك الظهير الأيمن، وذلك بعدما رشّح البعض أكثر من لاعب أجنبى للقلعة الحمراء لتدعيم مركزى الدفاع والظهير الأيمن، لكن هذا الأمر قوبل بالرفض من الجهاز الفنى للفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر.
ويرى فايلر أنه من الأفضل ضم لاعب أجنبى فى مركز "الجناح" أو الهجوم فقط، وهو ما يسعى مسئولو القلعة الحمراء لتحقيقه خلال الفترة المقبلة، حيث يتم التفاوض حالياً مع "جناح" أجنبى على مستوى عال من الكفاءة، ودخل النادى فى مفاوضات مع الأورجويانى جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى لكن الصفقة تواجه صعوبات بالجملة بسبب مُغالاة النادى الجنوب أفريقى فى طلباته للإستغناء عن لاعبه.
ويمتلك الأهلي في مركز صانع الألعاب كلا من محمد مجدي أفشة ووليد سليمان بالإضافة إلي ناصر ماهر المعار إلي سموحة والذي ينتظر تحديد مصيره بالإضافة إلى صالح جمعة الذي ينتظر الأهلي بيعه أو اعارته نهاية الموسم الحالي بسبب عدم رغبة السويسري رينيه فايلر في استمراره.
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