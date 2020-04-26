شكرا لقرائتكم فتاوى رمضان .. آمنة نصير : لعب الكرة حلال طبعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استنكرت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بفرع جامعة الأزهر دعوات بعض المتشددين بحرمانية لعب كرة القدم وقالت نصير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : كرة القدم مثلها مثل عدة أمور في حياتنا يوجد قوانين ولكن لا تطبق بصورة صحيحة مليون المائة وبالتالي فإن قوانين كرة القدم الهدف منها تحقيق العدالة حتى وإن خالفت ذلك في بعض المواقف إلا أن الأساس سليم ولا مانع من ممارسة اللعبة بالتأكيد

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