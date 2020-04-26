شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. أحمد رءوف يهل الأهلى على حساب الدفاع الحسنى الجديدى بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الأهلي فاز في اللقاء الاول على الدفاع الجديدي 1-0 بالقاهرة وكان لابد من تحقيق نتيجة جيده في المغرب من اجل التعادل حتى التعادل السلبي كان في صالح المارد الأحمر، حاول الأهلي في بداية المباراة ان يحرز هدف يعزز موقفه ويتأهب مبكراً لك لم يستطيع حيث اضاع فرض وهناك فرصة اخرى طالب الاهلي بإحتسابها ضربة جزاء لكن الحكم تغاضى عنها تماماً.
واصبح الأمر سيئاً فالاهلي يحتاج إلى هدف من اجل التأهل مر الوقت ولم يحدث اي جديد واحتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع وظن الجميع ان هذه البطولة لا تزال تستعصي على الاهلي حتى جاء الفرج بالدقيقة 94 من المباراة.
فكانت كرة عرضيه لعبها تريزيجيه ووضعها احمد رؤوف في المرمى معلنة الانقاذ للقلعة الحمراء واندفع الفريق بالكامل يجري ولا يعرف اين يذهب حتى استقروا جميعاً عند محمد يوسف المدير الفني للفريق وانتهت المباراة بعد هذا الهدف وتأهل الاهلي لدوري المجموعات وحصل فيما بعد على البطولة بعد الفوز على سيوى سبورت الايفوارى بهدف عماد متعب الشهير فى الوقت القاتل ايضاً.
تقدم أحمد شاكو للدفاع من ركلة جزاء في الدقيقة 61 قبل أن يضيف لانجو لاما الهدف الثاني في الدقيقة 87 قبل أن يسجل أحمد رؤوف هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.
وكان الأهلي قد تمكن من حسم مباراة الذهاب بهدف دون رد ليستفيد من قاعدة احتساب الهدفين بهدفين ليصعد إلى دور المجموعات.
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