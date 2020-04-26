شكرا لقرائتكم فرق كرة السلة الأميركية تستعد لاستئناف التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تستعد الفرق المنافسة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للعودة للتدريبات قريبا بعد فترة توقف طويلة بسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونقلت صحيفة "يو إس أيه توداي" يوم الأحد عن مصدر مطلع قوله إن فرق دوري كرة السلة الأميركي ستستأنف التدريبات يوم الجمعة المقبل في المدن والولايات التي خففت إجراءات العزل المنزلي.

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وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، نظرا لأن رابطة دوري كرة السلة لم تعلن عن الأمر، أنه سيتم فتح الملاعب فقط للعمل الفردي وليس الجماعي.

واستأنفت ولايتا تكساس وجورجيا الحياة الطبيعية بشكل نسبي مع استمرار إجراءات التباعد الاجتماعي، لكن أغلب الولايات الأميركية مازالت تطبق إجراءات العزل المنزلي بسبب جائحة كورونا مع نقص الفحوصات وعدم التوصل لمصل للفيروس حتى الآن.

توقفت مباريات الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين منذ 11 مارس الماضي بسبب وباء "كورونا".