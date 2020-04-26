ليس ميسي أو كريستيانو.. مورينيو يختار أفضل لاعب على الإطلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
يعتقد جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي الحالي، أن الظاهرة البرازيلية رونالدو يتفوق على كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.
اللاعب البرازيلي سبق له اللعب في صفوف ريال مدريد وبرشلونة، وحقق الفوز ببطولة كأس العالم مرتين ، كما حصد جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) مرتين في عامي (1997-2002).
وقال مورينيو في تصريحات لموقع LiveScore: "يتمتع كل من كريستيانو رونالدو وليو ميسي بمسيرة كروية أطول من الظاهرة رونالدو، لقد احتفظوا بالقمة لمدة 15 عاما".
وتابع المدرب البرتغالي: "لكن إذا كنا سنتحدث عن الموهبة والمهارة، فلا أحد يتفوق على رونالدو نازاريو، عندما كان في برشلونة مع بوبي روبسون، أدركت أنه أفضل لاعب رأيته على الإطلاق".
وأضاف مدرب توتنهام الحالي: "قتلته الإصابات، لقد كان بإمكانه أن يصبح لاعب فريد، لم أصدق الموهبة التي كان يتمتع بها وهو في عمر الـ 19 عامًا".
جدير بالذكر أن رونالدو لعب لأندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، كما دافع عن قمصان ناديي إنتر وميلان الايطاليين قبل أن يُنهي مسيرته الكروية في صفوف كورينثيانز البرازيلي.
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